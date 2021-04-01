إصابة راموس تربك حسابات ريال مدريد قبل مواجهتي برشلونة وليفربول

تعرض سيرخيو راموس مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، لإصابة في ربلة الساق اليسرى، ليثير الشكوك حول جاهزيته لمباراتين غاية في الأهمية بالنسبة للفريق على المستوى المحلي حينما يواجه برشلونة وعلى المستوى القاري حينما يواجه ليفربول الإنجليزي في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وأثيرت الشكوك حول جاهزية راموس، قائد ريال مدريد، والذي كان يعاني من مشاكل في الركبة، بعدما جلس على مقاعد البدلاء ولم يتم الدفع به في مباراة منتخب بلاده أمام جورجيا في تصفيات كأس العالم والتي فاز بها المنتخب الإسباني 2 / 1، كما أنه شارك في الدقائق الأخيرة في مباراة أمس الأربعاء التي فاز بها الإسبان على كوسوفو 3 / 1

وتواجد راموس في مركز تدريبات النادي الإسباني "فالديباس" اليوم الخميس، لكنه لم يتواجد في التدريبات مع زملائه، بل خضع لبعض تمرينات اللياقة في صالة اللياقة البدنية.

وكالعادة لم يقدم ريال مدريد أي تفاصيل عن الفترة التي سيغيب فيها راموس عن الفريق واكتفى ببيان ذكر فيه: "بعد الفحوصات التي خضع لها قائد الفريق سيرخيو راموس ، وتم تشخيص حالته بإصابة عضلية في ربلة الساق اليسرى".

ولن يكون هناك توقيت أسوء من ذلك بالنسبة لريال مدريد، الذي يستضيف ايبار في الدوري الإسباني يوم السبت، قبل أن يواجه ليفربول الإنجليزي في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

ولا تبشر الأرقام بخير لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول، حيث خسر الفريق سبع مباريات من أصل عشر خاضها في دوري أبطال أوروبا بدون راموس.

في تلك المباريات استقبل ريال مدريد 19 هدفا بمعدل 9ر1 هدف في المباراة، ومنذ فوز الفريق بأخر لقب دوري أبطال عام 2018، فاز الريال بعشر مباريات من 14 مباراة تواجد بها راموس واستقبل الفريق 13 هدفا بمعدل9ر0 في المباراة.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة، بفارق ست نقاط خلف المتصدر أتلتيكو مدريد، وبفارق نقطتين خلف برشلونة صاحب المركز الثاني.