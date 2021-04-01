تعرف على أبرز 4 مومياوات ملكية تتقدم الموكب المرتقب إلى متحف الحضارة

تستعد وزارة السياحة والآثار، السبت المقبل، لنقل المومياوات الملكية وسط اهتمام إعلامي عربي وعالمي، وسيكون من ضمن المومياوات التي ستنقل، مومياء ملوك كلا من ستي الأول، وابنه رمسيس الثاني، ومرنبتاح، وابنه ستي الثاني، في موكب مهيب.

وفي التقرير التالي نرصد أهم المعلومات عن الملوك الأربعة الذين سيغادرون متحف التحرير إلى المتحف القومي للحضارة.

- الملك ستي الأول

عُثِر على مومياء الملك ستي الأول عام 1881 في خبيئة الدير البحري، غرب الأقصر، وتم تقدير عمر الملك ستي الأول عند وفاته في الأربعينيات من العمر.

الملك ستي الأول هو ابن الملك رمسيس الأول مؤسس الأسرة الـ19، عصر الدولة الحديثة، وقد حكم مصر لمدة 21 عامًا على الأقل، وقاد حملات عسكرية لإعادة فرض السيطرة المصرية في الخارج، وقاد أيضًا معركة ضد الحيثيين، وتم تسجيل هذه الانتصارات العسكرية في معبد آمون بالكرنك.

وتعد مقبرة الملك سيتي الأول في وادي الملوك (KV17) واحدة من أجمل المقابر الملكية، حيث تحتفظ مناظر جدرانها بألوانها الزاهية، وكانت زوجته الرئيسية هي الملكة تويا وأنجبا 3 أبناء، أحدهم هو الملك رمسيس الثاني خليفته في الحكم.

- الملك رمسيس الثاني

عُثر على مومياء الملك رمسيس الثاني، ابن الملك ستى الأول، عام 1881 في خبيئة الدير البحري، غرب الأقصر، وأشارت الفحوصات التي أجريت للمومياء إلى أنه توفي تقريبًا في سن الـ90.

يعد الملك رمسيس الثاني، أشهر ملوك الدولة الحديثة ومن أعظم محاربي مصر، حيث خلف والده الملك ستي الأول، وأصبح ملكًا ما بين الـ23 والـ25 من العمر، وتمتع بحكم طويل يصل لنحو 67 عامًا، وترك كمًّا كبيرًا من الآثار والنقوش.

هو صاحب أول معاهدة سلام معروفة في التاريخ مع ملك الحيثيين، وهي مسجلة على جدران معابد الكرنك، فقد سجل أحداث معركة (قادش) -التي دارت في السنة الخامسة من حكمه ضد مملكة الحيثيين- على آثار متعددة.

وبنى الملك رمسيس الثاني معابد في كل أنحاء مصر، ومن أشهر مشاريعه الإنشائية معبد أبي سمبل والرامسيوم -المكرس لعبادته الجنائزية، وكانت زوجته الرئيسة هي الملكة العظيمة نفرتاري، والتي بنى لها معبدًا بالقرب من معبده بأبي سمبل، وتُعدّ مقبرتها في وادي الملكات هي أجمل مقبرة بجبانة طيبة.

- الملك مرنبتاح

هو الابن الثالث عشر للملك رمسيس الثاني، من عصر الدولة الحديثة، الأسرة الـ19، ونتيجة لطول عهد والده، فقد اعتلى العرش في سن كبير، وحكم لمدة 11 عاماً، وشارك في عدد من الحملات العسكرية، وترجع لعهده واحدة من أهم القطع الأثرية وهي (لوحة النصر).

عثر على مومياء الملك عام 1898 في مقبرة أمنحتب الثاني (KV 35) بوادي الملوك بالأقصر، وكشفت الدراسات أنه مات عن عمر ناهز الـ60 عاماً.

- الملك ستي الثاني

هو ابن الملك مرنبتاح، ويعتبر الملك الخامس من الأسرة الـ19 من الدولة الحديثة، وحكم لمدة 6 سنوات تقريبًا.

عثر على مومياء الملك ستي الثاني عام 1898 في مقبرة أمنحتب الثاني (KV 35) بوادي الملوك بالأقصر، داخل لفائف كثيرة من الكتان الناعم المميز، وقد تم الحفاظ على ملامح وجه الملك ستي الثاني بشكل جيد، كما تم العثور على تمائم صغيرة من الفيانس على سلاسل ملفوفة حول الجزء السفلي من المومياء.