الصين تسجل 16 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا 6 منها محلية

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الخميس أنها تلقت تقارير عن تسجيل 16 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن ستة من الإصابات الجديدة محلية العدوى، بينما العشرة الباقية قادمة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة مرتبطة بالمرض أمس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 90217 حالة، بينهم 187 مصابا لا يزالون يتلقون العلاج، اثنان منهم في حالة خطيرة.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 85394 ، فيما استقر عدد الوفيات عند 4636 حالة.

وتم أمس تسجيل 42 حالة إصابة جديدة من دون أعراض، منها 23 حالة محلية و19 حالة من خارج البر الرئيسي. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.