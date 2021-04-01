 موكب المومياوات.. الآثار: لوحة شرف لكل ملك تتضمن تاريخ حكمه - بوابة الشروق
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موكب المومياوات.. الآثار: لوحة شرف لكل ملك تتضمن تاريخ حكمه

أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 1 أبريل 2021 - 3:15 ص | آخر تحديث: الخميس 1 أبريل 2021 - 3:15 ص

قال الدكتور محمود مبروك، مستشار وزير السياحة والآثار للعرض المتحفي، إن الاستعداد ضخم لنقل المومياوات الملكية، موضحًا أن كل ملك سيكون له غرفة كبيرة، ولوحة شرف تتضمن تاريخ حكمه.

وأضاف مبروك، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الأربعاء، أن كل ملك سيكون له مساحة واسعة في متحف الحضارة، إضافة إلى أنه سيتم وضع كل ملك مع أسرته.

وأوضح مستشار وزير السياحة والآثار للعرض المتحفي، أن عرض موكب المومياوات سيكون بصريًا أكثر من كونه سمعيًا، مضيفًا: «نحافظ على الجو العام للمومياوات، لما له من مهابة».

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