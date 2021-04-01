نيابة كفر الشيخ تحيل 7 متهمين بقتل 3 أشخاص بقرية أبو مندور للجنايات

قرر المستشار أشرف علي ربيع، المحامي العامى العام الأول لنيابة كفر الشيخ، اليوم، إحالة 7 متهمين في أحداث واقعة البلطجة بقرية أبو مندور التابعة لدسوق، إلى محكمة جنايات فوة، لمحاكمتهم.



وحددت محكمة استئناف طنطا، والتي تتبعها محكمة جنايات كفر الشيخ، محكمة جنايات فوة، جلسة 18 أبريل 2021 لمحاكمة المتهمين السبعة، وهم (فتحي.إ - 46 عامًا)، عامل، و(محمد.إ - 34 عامًا)، عامل، و(أشرف.ق - 53 عامًا)، عامل، و(شتا.إ - 23 عامًا)، بائع متجول، و(أحمد.إ)، و(محمد.أ)، و(أسامة.أ)، وجميعهم يقيمون بقرية أبو مندور.



تعود أحداث القضية إلى يوم 2 مارس 2020، عندما شرع المتهمين السبعة في قتل المجني عليهم، (بدر محمد)، و(حازم محمد)، و(السيد محمد)، وعقدوا العزم على قتلهم وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء "سكاكين وأدوات حادة، وعصي"، وتم تحرير محضر بالواقعة، وضبط المتهمين إحالتهم للنيابة، والتي قررت إحالتهم لمحكمة الجنايات.