 مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا في حادث سير بكوت ديفوار - بوابة الشروق
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مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا في حادث سير بكوت ديفوار

احدى الجثث
احدى الجثث
أبيدجان - د ب أ
نشر في: الخميس 1 أبريل 2021 - 7:39 م | آخر تحديث: الخميس 1 أبريل 2021 - 7:39 م
لقي ما لا يقل عن 16 شخصا حتفهم وأصيب 30 آخرون إثر حادث مروري في كوت ديفوار اليوم الخميس.

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء، كون فارا، إن الحادث وقع في قرية نامبونكاها، على بعد 600 كيلومتر شمال مدينة أبيدجان، عندما اصطدمت حافلة من الأمام بمقطورة شاحنة كانت متوقفة.

وأضاف أن المقطورة كانت متوقفة عند جسر للمشاة، وكان من الصعب رؤيتها بسبب عدم وجود ضوء.

يشار إلى أن حوادث المرور الخطيرة أمر شائع في كوت ديفوار، ودول أفريقية أخرى، وهو ما يرجع غالبا إلى تهالك البنية التحتية أو الإهمال أو أن المركبات غير الصالحة للاستخدام.

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