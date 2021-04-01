أعلنت باكستان تسجيل 98حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى 14 ألفا و530 حالة اليوم الأحد.

,أعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث إحصاء له لعدد المصابين، تسجيل 4974 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 672 ألفا و931 حالة، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا نيشن"الباكستانية اليوم.

وأجرت باكستان حتى الآن عشرة ملايين و247 ألفا و374 اختبارا للكشف عن الفيروس، من بينها 50ألفا و55في الساعات الـ24 الماضية.

وتعافى 605 آلاف و274 شخصا في أنحاء البلاد، فيما لا يزال هناك 3303 مرضى في حالة حرجة.