فيتنام تتلقى أكثر من 800 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا من «كوفاكس»

تلقت فيتنام 811 ألفا و200 جرعة من لقاح أسترازينيكا صباح اليوم الخميس ، في أول مرة تتلقى فيها البلاد جرعات لقاح من خلال مبادرة"كوفاكس" الدولية ، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وقال كمال مالهوترا ، رئيس مكتب الأمم المتحدة في فيتنام ، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "ستغير هذه اللقاحات قواعد اللعبة وهي أداة جديدة حاسمة في المعركة ضد كوفيد 19 في فيتنام في جهودها الناجحة بالفعل للفوز بهذه المعركة".

وتقول فيتنام إنها تتوقع تلقي 60 مليون جرعة لقاح على الأقل في 2021، 30 مليونا منها عبر مبادرة كوفاكس.

وبفضل الإجراءات المبكرة الحاسمة والاختبارات الصارمة وإجراءات الحجر الصحي ، تبرز فيتنام كقصة نجاح عالمية في استجابتها لجائحة فيروس كورونا حتى الآن، حيث سجلت 2603 حالات إصابة فقط بالفيروس و 35 حالة وفاة.