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اكتشاف سلالة جديدة من كورونا لدى فحص مسافر من تنزانيا

د ب أ
نشر في: الخميس 1 أبريل 2021 - 3:01 م | آخر تحديث: الخميس 1 أبريل 2021 - 3:01 م

اكتشفت سلطات الأمراض الأفريقية سلالة جديدة من فيروس كورونا لدى فحص مسافر متجه من تنزانيا إلى أنجولا.

وقالت المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض إن السلالة تحتوي على نحو 40 طفرة.

وقال رئيس المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "هذا بالتأكيد نوع مختلف من القلق".

ومن المحتمل أن يكون تتبع السلالة الجديدة مستحيلا، لأن تنزانيا لا تكشف عن أي بيانات حول وضع فيروس كورونا.

وقاوم الرئيس الراحل جون ماجوفولي - الذي توفي مؤخرا - تحركات مكافحة فيروس كورونا خلال فترة وجوده في السلطة.


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