 الاتحاد الدولي للسلة يهنيء نظيره المصري بعد اختياره ضمن برنامج تطوير اللعبة في العالم - بوابة الشروق
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الاتحاد الدولي للسلة يهنيء نظيره المصري بعد اختياره ضمن برنامج تطوير اللعبة في العالم

علي البحيري
نشر في: الخميس 1 أبريل 2021 - 10:23 م | آخر تحديث: الخميس 1 أبريل 2021 - 10:23 م

تلقى الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة اتصالًا هاتفيًا من اندرياس زاجكليس، سكرتير عام الاتحاد الدولي "FIBA" وزوران رادوفيتش، مدير التطوير بالاتحاد الدولي.

شهدت المكالمة تهنئة من ثنائي الاتحاد الدولي لرئيس الاتحاد المصري خلال الاتصال الهاتفي بعد ضم اتحاد السلة المصري لبرنامج "FIBA Strategy" و "FIBA PLUS" لدعم وتطوير كرة السلة وتجهيز خطة استراتيجية لتطوير اللعبة في الفترة المقبلة.

ويقدم برنامج "فيبا استراتيجي" لمحة عامة شاملة عن عملية التخطيط للاتحادات الوطنية والمحركات الرئيسية لتطوير كرة السلة في كل بلد.

ويهدف البرنامج الذي أطلقه الاتحاد الدولي لكرة السلة ، إلى تمكين الاتحادات الوطنية وتطوير قدرتها على تنظيم أنشطة كرة السلة وإضفاء طابع مهني عليها.


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