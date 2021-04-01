بايدن يقترح خطة ضخمة لتحديث البنية التحتية في الولايات المتحدة

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ، الأربعاء ، عن خطة ضخمة لتحديث البنية التحتية ، بما في ذلك أكبر برنامج للوظائف تشهده البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال بايدن في تصريحات أدلى بها من ولاية بنسلفانيا إن الحزمة تبلغ قيمتها حوالي تريليوني دولار.

ومن المتوقع أن تعمل الخطة على "توفير ملايين من الوظائف الجيدة"، حيث يقارن البيت الأبيض حجم الاستثمار بالوقت الذي "فازت فيه أمريكا بسباق الفضاء".

وتتضمن الحزمة تحديث نحو 32 ألف كيلومتر من الطرق وعشرة آلاف جسر ومزيد من المطارات والنقل الكهربائي.

وهناك جزء من هذا البرنامج مخصص أيضا لتحسين جودة أنظمة المياه "المتداعية" وشبكات الكهرباء والإنترنت عالي السرعة والإسكان الجيد.

وسيحتاج بايدن إلى دفع الخطة من خلال الكونجرس الأمريكي. وكان الديمقراطيون قد تحدثوا خلال الانتخابات عن حزمة كبيرة لتحسين البنية التحتية.

ورفض زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الخطة على الفور.