قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنه لم يتم تحديد موعد حفل المتحف المصري الكبير بعد، لكنه سيتم التواصل مع شخصيات مصرية عالمية من مجالات عديدة للمشاركة في الفعالية.

وأضاف العناني، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء اليوم الأربعاء، مازحًا: «نفسي لو فيه لاعيب اسمه الفرعون يكون معانا في حفل المتحف المصري الكبير».

وأكد أن الوزارة ستأتي بشخصيات عالمية أجنبية، للمشاركة في فعالية المتحف المصري الكبير وتقديم فقرات الحفل، متسائلًا: «إحنا ليه عاوزين نكلم نفسنا؟.. بالعكس إحنا عاوزين نكلم العالم كله».

وذكر أنه سيتم التواصل مع فنانين مصريين وعرب وأجانب، وبطل عالمي، وبطل أولمبياد، وشخصيات سياسية بارزة أجنبية وعربية وإفريقية، مؤكدًا أن حفل المتحف المصري الكبير سيكون عالميًا، وسيتم توجيه الدعوة لكل قادة العالم.