 «الصحة المكسيكة»: تسجيل 5977 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و577 وفاة - بوابة الشروق
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«الصحة المكسيكة»: تسجيل 5977 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و577 وفاة

أ ش أ
نشر في: الخميس 1 أبريل 2021 - 6:22 ص | آخر تحديث: الخميس 1 أبريل 2021 - 6:22 ص

سجلت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم الأربعاء، 5977 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و577 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وذكرت صحيفة "إل يونيفرسال" المكسيكية على موقعها الإلكتروني أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في البلاد منذ بدء الجائحة ارتفع إلى مليونين و238887، فيما بلغت حصيلة الوفيات 203210.
وترجح الحكومة أن يكون العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير من الأرقام الرسمية، وأشارت أرقام منفصلة نشرتها وزارة الصحة في الآونة الأخيرة إلى أن عدد الوفيات الفعلي ربما يكون أعلى 60 بالمئة على الأقل من الأرقام المؤكدة.

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