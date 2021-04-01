الصحة: مد فترة الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال حتى غد

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن مد فترة الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات بالمجان، حتى غد الجمعة، بكل المكاتب والوحدات الصحية والمراكز الطبية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، والتي انطلقت يوم الأحد 28 مارس وكان من المُقرر أن تنتهي أمس الأربعاء 31 مارس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن مد فترة الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال يأتي حرصًا من الوزارة على تطعيم جميع الأطفال من المصريين وغير المصريين ممن لم يتلقوا التطعيمات خلال أيام الحملة بسبب وجود أعراض مرضية منعتهم، أو أسباب أخرى، ذاكرا أن الفرق الطبية الإشرافية التابعة للوزارة من العاملين بالحملة سوف تراجع الحالة التطعيمية للأطفال بالمنازل وتطعيم من لم يتلقى اللقاح منهم.

وأشار مجاهد إلى تطعيم 16 مليونا و540 ألفا و734 طفلًا بينهم 20 ألفاً و404 من غير المصريين المُقيمين على أرض مصر، بنسبة تغطية 99%، وذلك مُنذ انطلاق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال يوم الأحد 28 مارس وحتى أمس الأربعاء 31 مارس.

وأوضح أن هذه الحملة هي الثانية التي يتم إطلاقها خلال عام 2021، لتطعيم الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات بـ"جرعتين متتاليتين"، والتي تأتي ضمن حملات التطعيم ضد مرض شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، بهدف رفع المناعة المجتمعية والحفاظ على مصر خالية من المرض كخطوة استباقية بالتزامن مع ظهوره بعدد من دول الجوار وإقليم شرق المتوسط، وذلك في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وتابع أن المحافظات الأعلى في تردد المواطنين على الحملة خلال يومها الرابع هي (الشرقية، القاهرة، الجيزة، البحيرة، القليوبية، الدقهلية) بنسب تغطية تجاوزت 100% من المستهدفين بهذه المحافظات.

وذكر أن التطعيم يتم من خلال 90 ألفا من الفرق الطبية الثابتة في مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الطبية، بالإضافة إلى الفرق المتحركة بالميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الأنفاق، وبجوار المساجد والكنائس والأندية وفى الأسواق ومواقف الأوتوبيسات والسيارات، لافتاً إلى أن التطعيم في القرى يتم من خلال المرور على المنازل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم بجميع محافظات الجمهورية، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً.

من جهته، أكد الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي، أنه يتم متابعة أعمال الحملة يومياً من خلال المرور الميداني على فرق التطعيم بالمحافظات، ومن خلال الغرفة المركزية للشئون الوقائية بالوزارة، لافتًا إلى عقد اجتماع مسائي لجميع المشرفين على المستوى المركزي بالوزارة مع مشرفي مديريات الشئون الصحية بالمحافظات لمراجعة أعمال الحملة، والتأكيد على تغطية 100% من المستهدف.

ولفت إلى تسجيل آخر حالة شلل أطفال في مصر عام 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض عام 2006، وعلى الرغم من ذلك تقوم وزارة الصحة والسكان بتنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض، ورفع المناعة المجتمعية ضد المرض.

وأوضح عيد أن برامج التحصينات ضد الأمراض المعدية من أهم أولويات الأنظمة الصحية للوقاية من الأمراض ذات الأهمية الوبائية، وتعتبر واحدة من أهم مكونات الصحة العامة في إطار أهداف التنمية المستدامة في مجال الرعاية الصحية، بما يتوافق مع المعايير الدولية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.