ننشر خطوات الحصول على شهادة استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري

إذا كنت صاحب مصنع أو شركة وتحتاج إلى معرفة كيفية الحصول على شهادة استيفاء نسبة المكون الصناعى المصرى، لكي تستطيع المشاركة في المناقصات والمزايدات الحكومية، «الشروق» تقدم لكم خطوات وطرق التقديم وانفوجراف يوضح كافة التفاصيل.

في مطلع عام 2015، أصدر كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا بقانون ينظم تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية، والذي نصت مواده على «سريان أحكام تفضيل المنتج المصري على التعاقدات التي تبرمها وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة».

كما نصت مواده على أن «كل منتج صناعي تزيد نسبة المكون المصري فيه على 40% من سعر المنتج، وتحتسب نسبة المكون المصري بخصم قيمة المكونات المستوردة من سعر المنتج»، يكون منتجا مستوفيا لنسبة المكون المحلي.

وإليكم التفاصيل:

الأوراق المطلوبة:

1- نموذج بيانات الشركة المستوفية نسبة المكون الصناعي المصري.

2- نموذج طلب الحصول على الخدمة.

3- بيان تكلفة المكون الصناعي.

4- بيان عناصر حساب نسبة المكون الصناعي المصري لوحدة المنتج.

بعد تجهيز هذ الأوراق يتم التقدم بها إلى الجهات الاتية:

- الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستيفاء النماذج خلال 15 يوم.

- ثم الغرفة الصناعية المختصة لاعتماد بيانات هيئة التنمية الصناعية.

- ثم اتحاد الصناعات المصرية للحصول على شهادة لمكون المحلي لهذا المنتج.

- بعد ذلك يتم التوجه إلى الهيئة العامة للمواصفات والجودة للحصول على شهادة مطابقة للمواصفات القياسية للمنتج او علامة الجودة.

- أخيرا تقديم شهادات نسبة المكون الصناعي المصري وشهادة مطابقة المواصفات القياسية للمناقصات والمزايدات الحكومية.

ويسعى اتحاد الصناعات المصرية كثيراً لتفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية حرصا منه على صالح الصناعة المصرية، وتشغيل المصانع بطاقاتها الإنتاجية.

ويستهدف برنامج تعميق المكون المحلي تشجيع الصناعة الوطنية، لزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وإحلال مدخلات الإنتاج المستوردة بأخرى محلية.

ويستهدف برنامج تعميق المكون المحلي تشجيع الصناعة الوطنية، لزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وإحلال مدخلات الإنتاج المستوردة بأخرى محلية.

قال خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، لـ«الشروق»، إن عدد الشركات التى أصدر الاتحاد لها شهادة استيفاء نسبة المكون الصناعى المصرى، بنسبة تزيد على 40%، تضاعف بنسبة 600% خلال العامين الماضيين.