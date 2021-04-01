 بولندا تسجل رقما قياسيا جديدا بلغ 35251 حالة إصابة بكورونا - بوابة الشروق
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بولندا تسجل رقما قياسيا جديدا بلغ 35251 حالة إصابة بكورونا

وكالات
نشر في: الخميس 1 أبريل 2021 - 12:40 م | آخر تحديث: الخميس 1 أبريل 2021 - 12:40 م
أظهرت بيانات وزارة الصحة البولندية اليوم رقما قياسيا بلغ 35251 حالة إصابة جديدة بكورونا، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد موجة ثالثة من الوباء دفع خدماتها الصحية إلى حدودها القصوى.

وفي المجموع أبلغت بولندا التي يبلغ عدد سكانها 38 مليون نسمة عن 2.356.970 حالة إصابة بفيروس كورونا و53665 حالة وفاة في البلاد، وفقا لوكالة رويترز.

وأوضح المسؤولون في بولندا، قبل أيام أن هذه "الموجة الثالثة" من الوباء مدفوعة بنوع الفيروس شديد العدوى الذي تم اكتشافه لأول مرة في بريطانيا، والذي يسبب الآن معظم حالات الإصابة الجديدة.

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