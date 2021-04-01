شنت الإدارة العامة للشئون الاقتصادية بديوان عام محافظة الشرقية، بالاشتراك والتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام ومديريتي الشئون الصحية والتموين وجهاز حماية المستهلك، حملات تفتيشية على الصيدليات العامة بمركز ومدينة الحسينية؛ لمراجعة تراخيصها والتأكد من عدم بيعها أدوية مخالفة أو منتهية الصلاحية.



من جانبه، قال أحمد محمد عطية، مدير عام الشئون الاقتصادية بديوان عام محافظة الشرقية، في بيان له اليوم الخميس، إن الحملات أسفرت عن ضبط صيدليتين، إحداهما تُدار بدون ترخيص والأخرى مرخصة، لكن العاملون بها ليس لديهم تصريحات بمزاولة مهنة الصيدلة.



وتم تحريز نحو 692 ألف مخالفة دوائية متنوعة، عبارة عن أقراص وكبسولات دوائية وعبوات مستحضرات تجميل، فيما تحررت عن ذلك المحاضر أرقام 6251 و6252 و6253 و6254 و6255 جُنح أمن دولة طواريء الحسينية لسنة 2021.



يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أصدر القرار رقم 85 لسنة 2021، بتشكيل لجنة برئاسة مدير عام الشئون الاقتصادية بديوان عام المحافظة، وعضوية اللواء عمر الحوام رئيس جهاز حماية المستهلك بالشرقية، والدكتورة رحاب عبدالحي مدير عام إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية، وأحمد محمد عبده من مديرية التموين والتجارة الداخلية، وأحمد محمد الدمرداش من إدارة الشئون القانونية بالمحافظة، وعبدالمحسن السيد من إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة؛ لتكثيف وشنت الحملات التفتيشية على المصانع والمنشآت والصيدليات وأماكن ومخازن الأدوية، وذلك بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، لضبط سوق الدواء في المحافظة.