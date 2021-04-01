تسارع وتيرة ارتفاع أسعار العقارات في سنغافورة

تسارعت وتيرة ارتفاع أسعار العقارات في سنغافورة خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي المنتهي أمس الأربعاء، مما يعزز المخاوف من احتمال انضمام الحكومة في سنغافورة إلى دول أخرى اتخذت إجراءات لكبح جماح أسعار العقارات.

وبحسب بيانات هيئة إعادة التنمية الحضرية في سنغافورة ارتفعت أسعار العقارات الخاصة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بنسبة 9ر2% عن الربع الثالث من العام المالي الحالي وهي أكبر زيادة منذ الربع الثاني من 2018.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن أسعار العقارات في سنغافورة تعافت سريعا من تداعيات إجراءات الإغلاق التي تم فرضها في النصف الأول من العام الماضي لاحتواء جائحة فيروس كورونا ثم تم رفعها في حزيران/يونيو الماضي. وجاء التعافي السريع لأسعار العقارات نتيجة انخفاض أسعار الفائدة مما شجع المزيد من المشترين على دخول السوق للاستفادة من انخفاض الأسعار خلال فترة الركود الاقتصادي.

وخلال الشهور الماضية ارتفعت أسعار العقارات بمختلف أنواعها في سنغافورة، وهو ما أثار المخاوف من احتمال إقدام الحكومة السنغافورية على اتخاذ إجراءات تهدف إلى تهدئة السوق العقارية، كما فعلت نيوزيلندا التي ألغت الشهر الماضي الحوافز الضريبية للمستثمرين العقاريين. وفي كندا التي ارتفع فيها متوسط سعر المنزل في مدينة تورنتو إلى مليون دولار كندي (795 ألف دولار أمريكي) تتزايد الدعوات إلى اتخاذ تحركات لكبح سوق العقارات.