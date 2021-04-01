إيران تسجل أعلى عدد يومي من إصابات كورونا منذ 5 ديسمبر الماضي

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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، تسجيل 94 حالة وفاة و 11750 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقا لبيانات وكالة "بلومبرج" للأنباء، فإن الإصابات الجديدة هي الأعلى في البلاد منذ الخامس من ديسمبر.

وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليون و897 ألف حالة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية ارتفع إلى 62759.

وذكرت أن 3989 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز المليون و 626 ألف حالة، وفقا لما أوردته وكالة (فارس) الإيرانية.