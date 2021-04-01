الصين: تسجيل 16 إصابة بكورونا بينها 6 بعدوى محلية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، عدم تسجيل أي حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 16 إصابة بكورونا بينها 6 بعدوى محلية تم تسجيلها في مقاطعة يونان جنوب غربي الصين، ما رفع إجمالي المصابين إلى 90 ألفا و217 حالة وظل عدد الوفيات عند 4 آلاف و636 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن إجمالي الحالات الوافدة من الخارج وصل إلى 5 آلاف و300 حالة غادر منها 5 آلاف و128 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت أن 9 أشخاص غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 85 ألفا و394 شخصا، وأنه تم أمس تسجيل 42 حالة جديدة بدون أعراض 23 منها في مقاطعة يونان و19 حالة وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 288 حالة وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 11 ألفا و467 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 205 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 48 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 1030 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 10 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 11095 مريضا في هونج كونج، و48 مريضا في ماكاو، و981 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.