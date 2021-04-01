دراسة: تناول وجبات المطاعم عدة مرات أسبوعيا يعرض للموت بالسرطان بنسبة 65%

يحاول العلماء تحذير المواطنين حول العالم من مخاطر تناول الأطعمة المقدمة بالمطاعم، وذلك عبر الدراسات العلمية التي تجري من وقت لآخر، وآخرهم دراسة أمريكية نشرت في مجلة "علم التغذية"، كشفت نتائجها أن وجبات المطاعم قد تكون سببًا في الموت المبكر.

وقال وي بو أستاذ علم التغذية في جامعة أيوا الأمريكية وأحد المشاركين في الدراسة، إن الدراسة فحصت بيانات الأشخاص الذين شملهم المسح الوطني للصحة والتغذية بين عامي 1999 و2014 وكان عددهم 35000 شخص، وبلغت أعمارهم 20 عامًا فأكثر.

وأضاف أن المسح الوطني شمل العادات الغذائية الخاصة بالمواطنين، وبفحص الحالة الصحية الخاصة بهم مقارنة بعاداتهم الغذائية، اتضح أن من تناولوا وجبتين أو أكثر في مطعم يوميًا على مدار الأسبوع، كانوا أكثر عرضة للوفاة بأي سبب بنسبة 49%، ولديهم أيضًا فرصة كبيرة للموت بالسرطان، بنسبة وصلت إلى 65%.

وأوضح أنه خلال الفترة التي شملها المسح، توفى 2781 من المستجيبين، و511 منهم من أمراض القلب و638 من السرطان، بحسب موقع "إيت زيس نوت ذات" الأمريكي الخاص بالتغذية.

وأشار إلى أن الطعام المقدم بالمطاعم سواء الراقية أو الشعبية، يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون والصوديوم والسكر، تتخطى الكميات التي توصي بها جمعية القلب الأمريكية، فعلى سبيل المثال، نسبة الصوديوم الموجودة في ساندويتش البرجر المقدم بالمطاعم هي 2700 ملليجرام، والنسبة الموصي بها يوميًا يجب أن لا تتعدى الـ2300 ملليجرام.

ونصح أستاذ علم التغذية في جامعة أيوا، المواطنين بمحاولة الابتعاد عن وجبات المطاعم قدر الإمكان حتى لو كانت تقدم طعام صحي، لأن أساليب الطهي والمكونات ليست بالجودة المستخدمة في إعداد الوجبات المنزلية.

وأكد أنه في حالة وجود ضرورة لتناول وجبات المطاعم، فمن الأفضل عدم تناول أكثر من وجبة يوميًا، مع الإكثار من طهي الأطعمة الصحية في المنزل.