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يستعد فريق الزمالك لمواجهة قوية ضد مولودية الجزائر على ملعب الأخير مساء السبت المقبل في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

واستعرض الزمالك عبر موقعه الرسمي، تاريخ مواجهاته ضد الأندية الجزائرية من الناحية التهديفية.

وأشار الزمالك إلى أن أحمد حمودي لاعب الفريق السابق، هو هداف الأبيض في المواجهات مع الأندية الجزائرية برصيد هدفين.

وسجل حمودي الذي لعب للزمالك في موسم 2015-2016، هدفين في مرمى مولودية بجاية ذهابا وإيابا بدور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أفريقيا (بالنظام القديم – خروج المغلوب).

وتقابل الزمالك مع الأندية الجزائرية في 11 مباراة على مدار تاريخ اللقاءات الأفريرقية، وفاز في 3 مقابل 6 تعادلات وخسارتين.. سجل خلالها الأبيض 14 هدفا واستقبلت شباكه 9.