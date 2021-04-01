النائب أشرف أمين: مدينة الدواء المصرية تحقق الاكتفاء الذاتي وفائض للتصدير

أشاد النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مدينة الدواء المصرية، مضيفا أن مدينة الدواء جزء من مشروعات التنمية العملاقة التي تشهدها الدولة المصرية في ظل حكم الرئيس السيسي.

وأكد أمين في بيان له اليوم ، على أهمية هذه المدينة في صناعة الدواء وتوفير احتياجات مصر من الأدوية، الأمر الذي يساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي ومواجهة أزمات نقص الأدوية دون الحاجة إلى الاستيراد من الخارج بل ويمكن لمصر خلال الفترة المقبلة تصدير الدواء المحلي للخارج.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي يواصل إنجازاته التاريخية في تنمية قطاعات الدولة المختلفة وعلى رأسها الصحة، منوها إلى المشروعات الضخمة التي شهدتها مصر على مدار السنوات الماضية وعلى رأسها مشروع التأمين الصحي الشامل، فضلا عن التعمق في مجال الأمصال وتصنيع اللقاحات، والذي ظهر أهميته والحاجة إليه بعد أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد النائب، أن الأمر لم يقتصر على المشروعات فقط بل أطلق الرئيس العديد من المبادرات الصحية وأبرزها "١٠٠ مليون صحة" ومبادرة القضاء على فيروس سي وغيرها من المبادرات المجانية، التي ساهمت في دعم المواطن البسيط ومكافحة الأمراض، خاصة المزمنة.