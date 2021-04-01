السيطرة على حريق محدود بحديقة الشلالات وسط الإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق محدود نشب، في بعض مخلفات 6 أشجار، داخل حديقة الشلالات، الكائنة في منطقة باب شرقي، وسط المحافظة، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، ومدير إدارة الحماية المدنية، العميد محمد الحلو، حول بلاغًا من شرطة النجدة، بنشوب حريق داخل حديقة الشلالات، وتم السيطرة عليه.

وبانتقال الكول الأمني، رفقة سيارات الإطفاء والإسعاف، إلى موقع البلاغ، التابع لنطاق حي وسط، تبين من المعاينة الاولية نشوب الحريق في بقايا أشجار "هيش" من مخلفات القص والتزيين، وتم إخماد التيران وتبريد أثارها.

ووفقًا لمصدر أمني، للشروق، فقد رجح الفحص الأولى، أن الحريق وقع نتيجة إلقاء جسم مشتعل، ربما يكون عُقب سيجارة من مجهول، وتم تحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة باب شرقي، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر لتحقيق.