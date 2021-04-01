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وست هام يسعى للتعاقد مع لاعب ليفربول

شريف أبوحمد
نشر في: الخميس 1 أبريل 2021 - 11:46 م | آخر تحديث: الخميس 1 أبريل 2021 - 11:46 م

قالت تقارير صحفية إنجليزية، إن نادي وست هام يسعى للتعاقد مع أوكسليد تشامبرلين لاعب وسط ليفربول في الصيف المقبل.

وفقا لموقع "هامرز نيوز" المختص بأخبار وست هام، ذكر إن ديفيد مويس مدرب الفريق حريص على التعاقد مع تشامبرلين في الصيف المقبل.

وأكدت صحف انجليزية، إن وست هام تواصل بالفعل مع ليفربول بشأن التعاقد مع أوكسليد تشامبرلين في الميركاتو الصيفي المقبل.

ولعب تشامبرلين مع ليفربول 99 مباراة، وساهم في تسجيل 24 هدفا، حيث سجل 13 هدفا وصنع 11 هدفا.

وانتقل تشامبرلين إلى ليفربول في شتاء 2017 قادما من نادي أرسنال الإنجليزي.


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