الصحة العالمية: 15 دولة بإقليم شرق المتوسط لديها التحورات الجديدة لكورونا

قال الدكتور عبدالناصر أبوبكر رئيس برنامج إدارة أخطار العدوى بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن هناك 15 دولة من بلدان إقليم شرق المتوسط اكتشفت التحورات الجديدة لفيروس كورونا المستجد، وأن هناك 14 دولة في الإقليم لديها القدرة على الكشف عن هذه التحورات، وباقي دول الإقليم هناك مختبرين إقليمين يستطيعون الكشف عن الحالات بها.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للحديث عن اللقاحات في إقليم شرق المتوسط.



وأكد أن هذا التحور الجديد للفيروس لابد من الالتزام بالاجراءات الاحترازية حتى لا نعطي فرصة للتحورات الجديدة للفيروس بالانتشار بشكل كبير، لأنه كلما انتشر الفيروس كلما زادت تحوراته.