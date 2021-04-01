يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، مدينة الدواء بمنطقة الخانكة.

وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن المدينة تعد من بين أحد أهم المشروعات القومية التي سعت الدولة لتنفيذها لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي مما يتيح للمواطنين الحصول على علاج دوائي عالى الجودة وآمن، ويمنع أي ممارسات احتكارية ويضبط أسعار الدواء؛ دعما للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين.

وتعد مدينة الدواء من أكبر المدن من نوعها على مستوى الشرق الأوسط علي مساحة 180 ألف متر مربع، وهي مزودة بأحدث التقنيات والنظم العالمية في إنتاج الدواء لتصبح بمثابة مركز إقليمي يجذب كبري الشركات العالمية في مجال الصناعات الدوائية واللقاحات.

ونقدم لكم بثًا مباشرًا لتلك الفاعلية، نقلا عن القناة الرسمية لرئاسة الجمهورية عبر موقع "يوتيوب":