وزير النقل يوجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروع تحديث نظم الإشارات على خط القاهرة الإسكندرية

وجه وزير النقل المهندس كامل الوزير، بسرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها وعلى رأسها مشروع تحديث نظم الإشارات على خط (القاهرة / الإسكندرية)، والذي يهدف إلى استبدال النظام الحالي الميكانيكي بنظام إلكتروني يؤدي إلى زيادة عوامل الأمان والتحكم والسيطرة على سير القطارات بشكل آمن، حيث يسهم المشروع بدوره في تقليل حوادث القطارات وزيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة عن طريق (زيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان من خلال متابعة سير حركة القطارات وتزويد المزلقانات بأجراس وبوابات أتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق أعلى مستويات أمن المركبات)، مؤكدا على أنه لا تهاون في استعادة جميع أراضي الدولة التابعة لهيئة السكة الحديد.



جاء ذلك خلال تفقد وزير النقل اليوم، غرفة تحكم الإشارات وغرف المحاكاة بمحطة سكة حديد طنطا يرافقه محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي ونائبه الدكتور أحمد عطا ورئيس سكة حديد وسط الدلتا المهندس حسام بسطويسي، وعدد من قيادات ومسئولي السكة الحديد ولفيف من القيادات التنفيذية.



وشدد وزير النقل - في تصريح له - على إزالة كافة عوامل الخطر بمحطة سكة حديد طنطا والتي قد تؤدي إلى الحرائق، مشيرا إلى أن غرفة تحكم الإشارات وغرف المحاكاة بالمحطة تشمل تدريب الطلاب الجدد والسائقين المستقبليين علي قيادة القطارات، وناقشهم الوزير في أساليب القيادة ومواجهة الحالات الطارئة، مؤكدًا على أهمية تدريب عمالة جديدة مؤهلة إلى جانب الارتقاء بالعامل الحالي، مع توعيتهم بالمهام الوظيفية محل اختصاصهم.



وتحدث وزير النقل مع المواطنين المتواجدين على منافذ بيع التذاكر بالمحطة للاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة لهم، موجهًا الجميع من مواطنين وعمال بالسكة الحديد بضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.



كما تفقد وزير النقل والمحافظ، ورش وابورات طنطا المقامة على مساحة 120 ألف متر، حيث التقى الوزير والمحافظ بالعمال واستمعوا إليهم، ثم تفقدا العربات بأنواعها (المميزة، البضائع والجرارات)، مشددًا على ضرورة عدم خروج أي قطار من ورش الصيانة إلا بعد التأكد من مدى جاهزيته للسفر للحفاظ على أرواح المواطنين، واخْتُتِمَت الجولة بلقاء وزير النقل مع عمال الهيئة بنادي السكة الحديد وتفقد أعمال تجديد ساحة محطة السكة الحديد بطنطا.



جدير بالذكر أن محطة طنطا تمتد على طول 18 كم وتُعَدْ من العلامات التاريخية لمحافظة الغربية والتي سعت المحافظة لتطويرها حفاظاً على الشكل الحضاري لإحدى الواجهات التاريخية المميزة بتصميمها المبدع الذي يعود لعام 1954 كثاني محطة قطار أُنشِئَت بعد محطة مصر.