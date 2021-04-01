كوريا الجنوبية تسجل 551 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الخميس، تسجيل 551 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إن من بين حالات الاصابة الجديدة 537 حالة عدوى محلية، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 103 آلاف و639 حالة.

وسجلت كوريا الجنوبية أربع حالات وفاة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات بالفيروس إلى 1735 حالة.

وصرح حيونج إيون كيونج رئيس وكالة السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأن كوريا الجنوبية سوف تحصل على 7 ملايين جرعة من لقاح استرازينيكا، أي ما يكفي لتطعيم 3.5 مليون شخص، خلال الربع الثاني.

وأضاف: "لقد تأكد أننا سوف نستقبل لقاحات استرازينيكا التي تكفي لتطعيم مليون شخص في مايو المقبل، وبقية الشحنة التي تكفي لتطعيم 2.5 مليون شخص في يونيو المقبل".

وبدأت كوريا الجنوبية اليوم في تطعيم الأشخاص العاديين ممن يبلغون من العمر 75 عاما أو أكثر، بالإضافة إلى الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

وقالت وكالة السيطرة على الأمراض إن 2.5 مليون شخص يبلغون من العمر 75 عاما أو أكثر بدأوا في الحصول على التطعيم بلقاح فايزر الأمريكي.