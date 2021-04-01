وزير النقل: السكة الحديد تنقل مليوني راكب يوميا بحلول 30 يونيو 2024

أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، جولة تفقدية اليوم، بمحطتي رمسيس وطنطا وبرج إشارات طنطا، بالإضافة إلى ورش طنطا للسكك الحديدية المتخصصة في عمرة وصيانة العربات المطورة وعربات البضائع

بدأ الوزير جولته بتفقد الساحة الخارجية وأرصفة محطة رمسيس وشبابيك التذاكر، وشدد على كمسارية الأبواب بعدم السماح بدخول أي راكب للمحطة بدون ارتداء الكمامة، وعدم دخول أي راكب بدون تذكرة، ضمن خطة وزارة النقل لحوكمة دخول المحطات بالتذاكر؛ حفاظاً على موارد الهيئة واستغلال حصيلة التذاكر في استمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

كما أكد الوزير على إعلام جمهور الركاب بشكل دوري ومستمر بالتأخيرات المتوقعة عن طريق الإذاعة الداخلية بالمحطات، ثم استقل القطار من محطة مصر برمسيس متجهاً إلي محطة قطارات طنطا.

كان في استقبال الوزير، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية حيث تفقد الوزير أرصفة محطة طنطا، ووجه بتكثيف الأعمال للانتهاء من أعمال تطوير المحطة التي تعتبر من أقدم محطات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية

وحيث تشمل أعمال تطوير المحطة (تطوير المنشآت مثل إنشاء مظلة للركاب برصيف المنصورة، ودورات مياه، وتركيب بوابات حديدية).

كما يشمل التطوير (أعمال الهندسة مثل تغيير خط تموين الجرارات برصيف الزقازيق، عمل خط مياه يربط الصهاريج بالشبكة العمومية للمحطة، وكذلك عمل خط حريق للمبني الإداري).

وأكد الوزير على تنظيم وضعية الأكشاك داخل المحطة ومتابعة التراخيص الخاصة بها وتنظيمها بشكل جمالي يتلائم مع التطوير الجاري بالمحطة، وكذلك سرعة تجميع كافة الخردة (القضبان القديمة) الموجودة على جوانب الأرصفة من خلال اللجان المختصة في السكة الحديد حفاظاً على عوائد السكة الحديد المالية.

ولفت الوزير إلى ضرورة الحفاظ على أراضي السكك الحديدية من التعديات، مؤكداً لن نسمح بالتعدي على متر واحد من أراضي الدولة.

وخلال تواجده بمحطة طنطا، لاحظ الوزير وجود اثنين من الركاب يقفان بين فواصل عريتان من أحد القطارات المميزة فوجه الوزير بتطبيق القانون فورا عليهم نظراً لتعريض حياتهم للخطر، مؤكدا على عدم التهاون في مثل هذه السلوكيات السلبية الخاطئة التي تعرض حياة المواطنين للخطر.

كما قام بتفقد أحد القطارات المميزة القادمة من منوف إلى طنطا، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات السلامة والصحة المدنية داخل القطار، وضرورة العمل باستمرار على نظافة القطارات والحمامات الداخلية.

ثم توجه الوزير لزيارة معهد تدريب طنطا والذي يشمل مركز محاكاة النظام الإلكتروني الجديد وقاعات للتدريب يتم بها تدريب كوادر السكة الحديد من طوائف التشغيل المختلفة على أحدث نظم الإشارات والتشغيل للعمل علي زيادة معدلات الأمان والتحكم والسيطرة وتحقيق سلامة وأمن مسير القطارات

وشدد الوزير علي ضرورة توسيع مدارك العاملين بكافة طوائف الهيئة وتحسين المستويات الثقافية والعلمية والإنتاحية لهم وتطوير معارف ومهارات العاملين عن طريق التدريب والتأهيل المستمر لهم، وكذلك تعريفهم بمزايا القطارات الجديدة وإمكانياتها والتعرف على أحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة والتدريب المستمر عليها.

وبعدها تفقد برج إشارات طنطا الجديد الذي يتم تنفيذه ضمن تطوير نظم الإشارات على خط القاهرة / الإسكندرية بطول 208 كم حيث أكد على ضرورة تكثيف الاعمال نظرا لأهمية هذا المشروع في زيادة معدلات السلامة والأمان وتقليل الحوادث بين القطارات وزيادة الطاقة الإستيعابية للشبكة.

وفي ختام جولته، تفقد وزير النقل ورش طنطا للسكك الحديدية المتخصصة في عمرة وصيانة العربات المطورة وعربات البضائع والتي تبلغ مساحتها 28 فدانا، حيث قام الوزير بالمرور على أقسام الورشة ومشاهدة مراحل تنفيذ العمرات والكشف الدوري علي العربات؛ للتأكد من تحقيق متطلبات المسير الآمن للقطارات طبقا لعوامل الأمن والسلامة.

ووجه بعدم خروج أي قطار من الورشة إلى بعد التأكد من الحالة الفنية له، وكذلك تحقيق كافة إجراءات السلامة والصحة المدنية به والنظافة التامة للقطارات وفي لقائه مع عمال الورشة.

وأوضح وزير النقل على ضرورة تسابق الجميع لخدمة الراكب، وأن يقوم كل فرد بواجباته على أكمل وجه، مؤكدا على انه لن يسمح بأي تقصير أو تهاون.

وعقب تفقده الورشة، عقد وزير النقل لقاءا موسعاً مع مجموعة كبيرة من السائقين وطوائف التشغيل المختلفة من عاملي الأبراج والمزلقانات ومن صرافي التذاكر ومشرفي القطارات حيث أكد الوزير أنه منذ اللحظة الأولى لتشرفه بتولي حقيبة وزارة النقل فقد تعهد أمام القيادة السياسية والشعب المصري بتنفيذ مخطط تطوير منظومة السكك الحديدية وان يتم الاعتماد في تنفيذ هذا المخطط على أبناء السكة الحديد، وأن تصبح هيئة السكك الحديدية من خلال ما تقدمه من خدمات ومن خلال الانضباط والتعامل الجيد مع الركاب واحدة من أفضل الهيئات في مصر.

ونوه أن هذا يتطلب ان يكون الجميع على قدر المسؤولية وان يؤدي كل فرد واجباته بدقة عالية خاصة وان القيادة السياسة والدولة قد وفرت كافة الإمكانات لتحقيق التطوير الشامل للسكك الحديدية وان على الجميع خلال الفترة المقبلة ان يتسابق في استكمال تطوير منظومة السكة الحديد التي تنقل حاليا مليون راكب يومياً ومخطط لها أن تنقل مليوني راكب يوميا بحلول 30 يونيو 2024.

كما أشار الوزير إلى ضرورة حسن معاملة واحترام جمهور الركاب وعدم السماح بالتجاوزات في حق أي راكب وأن يكون التعامل في كافة المواقف وفقا للقانون.