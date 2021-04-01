لاتفيا تبدأ في رفع القيود المفروضة بسبب كورونا بعد عيد الفصح

قررت لاتفيا اليوم الخميس، البدء بحذر في رفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا، مرة أخرى بعد أن انخفض مؤخراً عدد الإصابات في هذا البلد الواقع في منطقة البلطيق.

واعتبارا من 7 أبريل الجاي، يسمح لجميع المحلات التجارية باستثناء مراكز التسوق بإعادة فتح أبوابها بموجب قواعد صارمة للتباعد الاجتماعي والنظافة، وفقا لما أعلنته الحكومة في ريجا اليوم الخميس.

وبعد عطلة عيد الفصح من 2 إلى 5 أبريل، سيتم السماح أيضاً بتجمعات في الهواء الطلق تصل إلى 10 أشخاص من أفراد أسرتين مرة أخرى.

وكانت الحكومة قررت فى وقت سابق عدم تمديد حالة الطوارىء المعمول بها حاليا حتى 6 أبريل الجاري. ومع ذلك، لا تزال معظم القيود قائمة.

ومنذ بداية الوباء، سجلت لاتفيا أكثر من 103 آلاف إصابة بالفيروس الفتاك، وقد لقي أكثر من 1900 شخص حتفهم جراء إصابتهم بمرض "كوفيد - 19".