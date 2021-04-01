ياسمين الضرغامى: لم نلجأ لمعاملة تفضيلية للمرأة.. وعدد المقبولات فى الجامعة الأجنبية مساوٍ للذكور

غادة حمودة: قصص النجاح تعكس قدرة المرأة على إحداث تغيير إيجابى فعال فى المجتمع.. ومشاركتها ترفع الناتج المحلى للاقتصاد وأداء الشركات 34%

نجحت المنح الدراسية المقدمة من مؤسسة القلعة، فى تحقيق العديد من النجاحات للحاصلين عليها، سجلت المرأة فيها تجارب بارزة؛ إذ تمكن من الحصول على المنح، وحققن نجاحات فى المجال اللواتى يعملن فيها بعد استكمال المنحة والعودة إلى مصر لنقل خبراتهن وتجاربهن إلى وطنهن.

فى إطار الاحتفال بالشهر العالمى للمرأة، تستعرض «الشروق» قصص نجاح ثلاث قدوات نسائية تمكن من الحصول على المنح الدراسية، وسجلن قصصهن الملهمة، وأصبحن يشاركن فى قيادة مستقبل أفضل والنهوض باقتصاد مصر.

أولى السيدات هى نشوى معتوق مصممة الأزياء والأداء المصرية، خريجة فنون تشكيلية جامعة حلوان عام 2010 تخصص سينوغرافيا تصميم المواقع والأزياء للمسرح والأفلام، والتى شاركت بعد تخرجها فى ورشة عمل سينوغرافيا مع النجم اللبنانى البارز حسين بيضون، كما بدأت مسيرتها المهنية بتصميم العديد من العروض فى القاهرة.

وحصلت معتوق على منحة مؤسسة القلعة للحصول على درجة الماجستير فى تصميم الأزياء للأداء من جامعة الفنون بلندن كلية لندن للأزياء فى 2018/2019، حيث صممت أداء مشروعى الرئيسى Maleeka the Ghoul Woman والذى كان منتدبًا فى Sadler مسرح ويلز فى لندن المملكة المتحدة، بالإضافة إلى كونها جزءًا من فريق صنع وتصميم الأزياء للأداء الضخم فى East Wall من إخراج هوفيش شيشتر.

وحول تجربتها مع القلعة قالت نشوى: «عرفت القلعة عن طريق صديقة سافرت بمنحة أجنبية، بعد التقديم للحصول على منحة من عدد من المؤسسات الأجنبية، وعندما حصلت على منحة مصرية شعرت أن مؤسسة القلعة تهتم بالدعم وخلق جيل قادر، ولم يعتبروا ما أفعله من الفن غير مفيد للبلد وقدموا لى الدعم المعنوى والمادى، ومنذ عودتى إلى مصر، شاركت بشكل أكبر فى الصناعة ولدى فرصة للعمل فى الإنتاج الدولى، وعملت كأول مساعد مصمم أزياء فى أول إنتاج مصرى على Netflix».

ومن نشوى إلى إنجى صالح مديرة أبحاث بمعمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر، والتى تدير مشروعًا يعالج الهجرة غير النظامية فى مصر، وتعمل فى سوق العمل والحوكمة والبحوث المتعلقة بالنوع الاجتماعى، وحصلت على ماجستير فى إدارة الأعمال مع تركيز فى السياسة الاقتصادية والعامة من كلية لندن للاقتصاد وتخرجت بامتياز مع مرتبة الشرف من الجامعة الأمريكية فى القاهرة بدرجة البكالوريوس فى الاقتصاد.

وأضافت إنجى عن كيفية معرفتها بمنحة مؤسسة القلعة: «المنح المتاحة للمصريين للأسف ليست كثيرة ومنحة مؤسسة القلعة تعد من أشهر المنح المتاحة وموعد التقديم لها مناسب لمعظم مواعيد تلقى ردود من الجامعات عن القبول فى البرامج الدراسية، بالإضافة إلى كونها تغطى تكاليف الدراسة فقط أو تكاليف الدراسة وتكلفة المعيشة».

وأضافت حول اختيارها مجال عملها والعودة إلى مصر: «هدفى الأساسى من الحصول على درجة الماجستير المساهمة فى البرامج المقدمة من الحكومة لتكون أكثر فعالية، وتحقق الغرض الأساسى منها وتصل للأفراد المستهدفة، وأن أجد طرقا للقائمين على البرامج من موظفى القطاع العام ليكون لديهم الحافز والتشجيع لأداء وظيفتهم فى تقديم خدمة تؤثر فى حياة الملايين، وكل شىء تعلمته أو نشاط اشتركت فيه كان يخدم هذا الهدف، وكنت أعلم أنه سواء بعد التخرج أو بعد فترة لازم أرجع أعيش فى مصر وابتدى اشتغل على ده».

وتابعت: «منحة مؤسسة القلعة مكنتنى من الحصول على الدرجة العلمية والدراسة فى البرنامج الذى أريده فى إحدى أهم الجامعات عالميا فى مجال الاقتصاد، وحرصت المؤسسة على خلق مجتمع وشبكة اتصال بين الحاصلين على المنحة على مدار السنين فى المجالات المختلفة».

ووجهت رسالة بمناسبة شهر المرأة العالمى: «جميعنا نعلم الصعوبات أو التمييز الموجود فى بعض أماكن العمل ضد المرأة وخصوصا المرأة صغيرة السن، لكن أهم شئ إنك ماتخليش معرفتك للصعوبات دى تمنعك استباقيا من إنك تحاولى تقدمى فى مكان ما أو إنك تحاولى تحققى هدفك، ماتبقيش عدوة نفسك وماتخليش أفكارك هى اللى تمنعك من المحاولة».

وتعتبر الشخصية الثالثة التى حصلت على منحة من مؤسسة القلعة هى ياسمين سامى، ٣٣ عامًا، والتى تخرجت فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام ٢٠١٠، وحصلت على درجة الماجستير من جامعة لوند بالسويد فى مجال التنمية الاقتصادية عام ٢٠١٨ ودبلومة فى مجال حماية الملكية الفكرية بجامعة لويس بإيطاليا عام ٢٠١٧، والتحقت بعدها بالعمل فى وزارة الخارجية المصرية عام ٢٠١٢، وتشغل حاليا منصب سكرتير ثان بالديوان العام للوزارة.

من جانبها، قالت مدير مؤسسة القلعة للمنح الدراسية ياسمين الضرغامى، إن المؤسسة تعتبر أكبر برنامج للمنح الدراسية المدعومة من القطاع الخاص فى مصر، وأن المؤسسة نجحت منذ نشأتها وحتى الآن فى تقديم حوالى 200 منحة دراسية للطلاب والطالبات بنسبة تمثيل للمرأة وصلت إلى 46% من أكثر من 15 محافظة لاستكمال مسيرتهم الأكاديمية فيما حوالى 60 جامعة دولية مرموقة بشرط العودة للعمل فى مصر.

وأضافت: «وصل عدد المستفيدات من مؤسسة القلعة للمنح الدراسية إلى حوالى 90 مستفيدة فى مختلف التخصصات والمجالات من الطاقة البديلة إلى العلوم والطب والهندسة والتنمية الأفريقية والمتاحف والمعارض الثقافية المعاصرة والصحافة الرقمية»، موضحة أن المؤسسة لاحظت أن المتقدمات من محافظات مختلفة وجميعهن يحصدن على الدعم بدون أى فرق وعددهن متساوٍ مع الذكور.

وأكملت: «لم نحتاج مطلقًا على مدار 15 عامًا فى العمل إلى اللجوء لمنح معاملة تفضيلية للمتقدمات من السيدات لتفوقهن وفرضهن أنفسهن، حيث إن عددهن متساوٍ مع المتقدمين من الذكور، كما أن معدلات قبولهن فى الجامعات الأجنبية كبيرة ومتساوية مع الذكور».

من جهتها، قالت رئيس قطاع الاستدامة والتسويق بمجموعة القلعة غادة حمودة: «لا شك أن تعزيز التمكين والتكافؤ الاقتصادى للمرأة المصرية، وزيادة نسبة مشاركتها فى سوق العمل يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة المتمثل فى المساواة بين الجنسين، وله أثر إيجابى مباشر على نمو الاقتصاد وأداء الشركات وسيرفع الناتج المحلى الإجمالى بنحو 34٪»، مضيفة: «فخر لنا جميع الشابات المصريات الحاصلات على منحة المؤسسة، واللواتى أصبحن رائدات فى مجالاتهن يشاركن فى قيادة مستقبل أفضل والنهوض باقتصاد مصر».

وهنأت نشوى وياسمين وإنجى وكل سيدات مصر بمناسبة شهر المرأة، معربة عن فخرها بقصص الشابات الطموحات الملهمات من قادة المستقبل اللاتى استكملن دراستهن بعد منحة مؤسسة القلعة للمنح الدراسية وعدن إلى مصر لنقل خبراتهن والمساهمة فى نهضة البلاد واستطعن كسر الحواجز والتأثير بشكل قوى ومتميز كل فى مجالها، ليبرز قدرة المرأة على إحداث تغيير إيجابى فعال فى المجتمع حينما تتاح لها الفرصة، ويتم تمكينها اقتصاديا وإعدادها من خلال توفير فرص تعليمية وتدريبية متكافئة وعادلة».

وذكرت أن الاحتفال بنشوى وياسمين وإنجى كنماذج مضيئة جزء لا يتجزأ من استراتيجية القلعة لدعم وتمكين المرأة فى مجال العمل، والتى تتكون من أربعة محاور، منها تكريم وتحفيز المواهب والكفاءات النسائية المصرية فى الحيز العام لخلق نماذج وقدوات نسائية ناجحة كمثال يحتذى به فى مجتمع الأعمال المصرى والدولى، مشيرة إلى وجود قصص ملهمة كثيرة ساهمت المؤسسة فى دعمهم.

يذكر أن شركة القلعة وشركاتها التابعة تخصص العديد من برامج التنمية المجتمعية وتحفيز المواهب والقدوات النسائية وتمكينها، وبرامج لتدريب وإعداد وتمكين المرأة والشباب وذوى الهمم فى شتى المجالات لدعم سد الفجوة بين الجنسين، وبلغ إجمالى نسبة الإناث المستفيدات من جميع مبادرات القلعة 104 آلاف مستفيدة مباشرة، و170 ألف مستفيدة مباشرا وغير مباشر.

وتقدم شركة القلعة منح أخرى من خلال برنامج «مستقبلى للطلبة والمعلمين»، بالإضافة إلى برنامج «ريادة» لبناء قدرات الشباب وبرنامجى «تمكين» و«مشروعى» لزيادة الدخل وتمكين المرأة والشباب اقتصاديا وبرنامج «تكافل» لذوى الهمم.

وبلغ تمثيل المرأة فى المناصب القيادية والإدارية داخل الشركة فى مجلس الإدارة إلى 25%، و35% فى مختلف المناصب القيادية العليا، و17.4٪ فى الإدارة الوسطى.