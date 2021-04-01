 إزالة إشغال طريق وإيقاف حالتي تعديل بناء دون ترخيص في المنيا - بوابة الشروق
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إزالة إشغال طريق وإيقاف حالتي تعديل بناء دون ترخيص في المنيا

ماهر عبد الصبور
نشر في: الخميس 1 أبريل 2021 - 1:35 ص | آخر تحديث: الخميس 1 أبريل 2021 - 1:35 ص

طالب محمود حسين رئيس حي شمال بالمنيا، بالمتابعة الميدانية والمستمرة للأعمال الخاصة بالتنظيم وعدم السماح لأي شخص بالبناء أو التعديل أو الترميم إلا بعد الحصول على الرخص الخاصة بهذا الشأن، طبقًا للشروط القانونية والهندسية الموضوعة تنفيذًا لتوجيهات العميد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا.

وأفاد حسين بأنه تم التحفظ على معدات وإيقاف أعمال ترميم دون ترخيص وتحرير المحاضر اللازمة، بالإضافة إلى إزالة إشغال طريق بعمل أحواض لزراعة الزهور على الرصيف والتي تعيق حركة المواطنين من خلال استغلال الأرصفة الجانبية للشارع.

كما تم تحرير محضر إشغال طريق لصاحب المخالفة، وإيقاف أعمال تعديل دون ترخيص لشقة بالدور الثامن العلوي وتحرير محضر بالمخالفة، مؤكدا تنفيذ توجيهات العميد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا،  بالمتابعة المستمرة وعلى مدار الساعة من خلال فريق العمل بالتنظيم.

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