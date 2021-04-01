منتجو أوبك يقررون زيادة الإنتاج 500 ألف برميل يوميا مايو المقبل

وافق وزراء الطاقة في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤهم "أوبك+"، في اجتماعهم مساء اليوم عبر الانترنت على زيادة انتاج النفط الخام اعتبارا من مايو المقبل بواقع 500 الف برميل يوميا.



وأفاد بيان لمنظمة أوبك، اليوم الخميس، بأن الاجتماع فى دورته ال15 عقد برئاسة الامير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي والكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي ومشاركة محمد باركيندو الامين العام لمنظمة (أوبك).



وأشاد البيان بجهود منتجي النفط في أوبك وخارجها في دعم إعادة التوازن إلى سوق النفط العالمية.



وأوضحت المجموعة أنها ستُخفف من قيود الإنتاج بمقدار 350 ألف برميل يوميًا في مايو، تليها 350 ألف برميل يوميًا أخرى في يونيو، ثم 400 ألف برميل يوميًا أخرى في يوليو، لترفع بذلك بحلول شهر يوليو المقبل إنتاجها بمقدار 1.1 مليون برميل في المجمل.



وبموجب الاتفاق، ستبلغ التخفيضات النفطية التي تُنفذها "أوبك+" ما يزيد قليلًا عن 6.5 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من مايو مقارنة بالتخفيضات الحالية التي تقل قليلًا عن سبعة ملايين برميل يوميًا في شهر أبريل.



وبعد الاجتماع، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن المملكة ستتخلص تدريجيا من خفضها الإضافي الطوعي البالغ نحو مليون برميل يوميا، وذلك بإضافة 250 ألف برميل يوميا في مايو و350 ألف برميل يوميا في يونيو و400 ألف في يوليو.