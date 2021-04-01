وزير الآثار يستنكر الهجوم على هند صبري لمشاركتها في موكب المومياوات الملكية

استنكر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، الجدل المثار حول تجسيد هند صبري للملكة حتشبسوت في فعالية نقل المومياوات، مطالبًا المصريين بإرجاء تقييم الحدث حتى يشاهدوه أولًا.

وأضاف العناني، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء اليوم الأربعاء: «نحاول نفرح ونتلم كلنا على حاجة حلوة، ومنهاجمش حاجة إحنا بنعملها عشان نطلع بلدنا حلوة».

وذكر أن من يجد أي شيء غير لائق أو يهين مصر بعد مشاهدة الفعالية له كل الحق أن ينتقده، متابعًا: «بلاش ننتقد الحاجة اللي لسه هنعملها، تعالوا نعيش كلنا أمل إننا نطلع بلدنا جميلة».

وأكد أن مصر تفتح ذراعيها دائمًا لجميع فناني الوطن العربي، لكن لن تكون هناك فنانة مصرية أو غير مصرية تجسد ملكة، معقبًا: «من سيجسد الملكة هي نفسها بالمومياء الخاصة بها».

وتواصل أجهزة الدولة المختلفة، استعداداتها لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط، ويبلغ عددها 22 مومياء ملكية.

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإقامة موكب مهيب يليق بعظمة الفراعنة، ويبرز جهود الدولة الجارية لتطوير وتحديث القاهرة وغيرها من المدن القديمة.

وأجرت وزارة السياحة والآثار مؤخرًا، بالتعاون مع محافظة القاهرة والجهات المعنية، عدة بروفات لموكب المومياوات الملكية العظيم، انطلاقًا من المتحف المصري، مرورًا بميدان التحرير بعد تطويره.