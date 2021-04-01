وزير السياحة والآثار: فتح قاعة المومياوات الملكية للجمهور 18 أبريل

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن المومياوات ستكون في صناديق مغلقة تمامًا أثناء فعاليات نقلها يوم السبت المقبل، مؤكدًا أن سلامة المومياوات هي الأساس الأول لأي فعالية.

وأكد العناني، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأربعاء، أنه لن يستطيع أحد مشاهدة المومياوات أثناء نقلها، معلنًا فتح قاعة المومياوات للجمهور يوم 18 أبريل، إضافة إلى القاعة المركزية.

وأضاف وزير السياحة والآثار، أنه سيتم معالجة المومياوات بعد نقلها إلى متحف الحضارة بالفسطاط لمدة 14 يومًا، مشيرًا إلى أنه تم إجراء الترميم والصيانة اللازمة لها قبل نقلها.

وتواصل أجهزة الدولة المختلفة، استعداداتها لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط، ويبلغ عددها 22 مومياء ملكية.

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإقامة موكب مهيب يليق بعظمة الفراعنة، ويبرز جهود الدولة الجارية لتطوير وتحديث القاهرة وغيرها من المدن القديمة.

وأجرت وزارة السياحة والآثار مؤخرًا، بالتعاون مع محافظة القاهرة والجهات المعنية، عدة بروفات لموكب المومياوات الملكية العظيم، انطلاقًا من المتحف المصري، مرورًا بميدان التحرير بعد تطويره.