 وزير السياحة والآثار: فتح قاعة المومياوات الملكية للجمهور 18 أبريل - بوابة الشروق
الخميس 1 أبريل 2021 2:30 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟

النتـائـج تصويت

وزير السياحة والآثار: فتح قاعة المومياوات الملكية للجمهور 18 أبريل

أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 1 أبريل 2021 - 1:21 ص | آخر تحديث: الخميس 1 أبريل 2021 - 1:21 ص

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن المومياوات ستكون في صناديق مغلقة تمامًا أثناء فعاليات نقلها يوم السبت المقبل، مؤكدًا أن سلامة المومياوات هي الأساس الأول لأي فعالية.

وأكد العناني، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأربعاء، أنه لن يستطيع أحد مشاهدة المومياوات أثناء نقلها، معلنًا فتح قاعة المومياوات للجمهور يوم 18 أبريل، إضافة إلى القاعة المركزية.

وأضاف وزير السياحة والآثار، أنه سيتم معالجة المومياوات بعد نقلها إلى متحف الحضارة بالفسطاط لمدة 14 يومًا، مشيرًا إلى أنه تم إجراء الترميم والصيانة اللازمة لها قبل نقلها.

وتواصل أجهزة الدولة المختلفة، استعداداتها لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط، ويبلغ عددها 22 مومياء ملكية.

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإقامة موكب مهيب يليق بعظمة الفراعنة، ويبرز جهود الدولة الجارية لتطوير وتحديث القاهرة وغيرها من المدن القديمة.

وأجرت وزارة السياحة والآثار مؤخرًا، بالتعاون مع محافظة القاهرة والجهات المعنية، عدة بروفات لموكب المومياوات الملكية العظيم، انطلاقًا من المتحف المصري، مرورًا بميدان التحرير بعد تطويره.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك