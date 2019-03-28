كاف يعلن موعد كأس الأمم الإفريقية وقرعة البطولة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عبر موقعه الرسمي، قرعة النسخة القادمة من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي ستقام العام المقبل في الكاميرون.

أشار كاف في بيان رسمي إلى أن لجنته التنفيذية وافقت على الموعد المقترح لإقامة القرعة يوم 25 يونيو المقبل.

كما تقرر أيضا أن تقام البطولة خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير 2022.

وقد تأهل لهذه البطولة 7 منتخبات عربية في إنجاز تاريخي غير مسبوق، وهي مصر، تونس، المغرب، الجزائر، السودان وجزر القمر وموريتانيا.

كما صعدت أيضا منتخبات الجزائر، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، كوت ديفوار، غينيا الإستوائية، إثيوبيا، الجابون، جامبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، مالاوي، مالي، نيجيريا، السنغال وزيمبابوي.

ويتبقى المقعد الأخير حيث يتنافس عليه منتخبا بنين وسيراليون بعد تأجيل مباراتهما.