الصحة العالمية: ارتفاع أعداد إصابات كورونا بشرق المتوسط يثير القلق حول التحورات الجديدة

قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن إقليم شرق المتوسط يشهد ارتفاعا في أعداد الاصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، وهو ما يثير القلق حول التحورات الجديدة التي يتعرض لها الفيروس في الوقت الحالي، خاصة مع الإبلاغ عن زيادة الأعداد والوفيات في عدد من الدول خلال الأسبوع الأخير.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للحديث عن اللقاحات في إقليم شرق المتوسط.

وأكد المنظري، أنه لا يمكن الاعتماد على اللقاحات فقط للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بل لابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تقي من العدوى بالفيروس وأهمها الالتزام بالكمامة والمباعدة الاجتماعية، خاصة مع الدخول في موسم عيد الفصح وشهر رمضان الكريم، محذرا من ارتفاع الإصابات في تلك الفترة مثل العام الماضي.