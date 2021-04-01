 محافظ دمياط تبحث تنفيذ مشروع طريق بورسعيد وقرية السيالة - بوابة الشروق
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محافظ دمياط تبحث تنفيذ مشروع طريق بورسعيد وقرية السيالة

منال عوض
منال عوض
حلمي ياسين:
نشر في: الخميس 1 أبريل 2021 - 5:44 م | آخر تحديث: الخميس 1 أبريل 2021 - 5:44 م
عقدت منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا تنسيقيًا؛ لبحث آلية البدء بمشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق الرابط بين طريقى بورسعيد والسيالة، البالغ طوله ٢.٦ كيلو متر.

وتناول الاجتماع الذي جاء بحضور أعضاء الشركة المنفذة للمشروع، ومسئولي الأجهزة المعنية ورؤساء شركات المرافق، عرض تقديمي يتضمن شرح تفصيلي لآلية تنفيذ المشروع، وفقا للمعايير والاشتراطات الفنية والهندسية.

ووجهت المحافظ، تعليماتها بضرورة الالتزام بتخطيط الطريق وفقاً للمخطط الاستراتيجي، وذلك نظراً لكونه من الشوارع الهامة بالمنطقة، مؤكدة ضرورة التنسيق الكامل بين مسؤولي المرافق؛ للتأكد من توفير جميع مرافق البنية التحتية للطريق، قبل البدء في عملية رفع الكفاءة.

وأكدت رورة تحويل جميع كابلات الكهرباء بالمنطقة، من هوائية إلى أرضية، وزيادة أعمدة الإنارة بالطريق، وكذا الالتزام بالمعايير الهندسية عند تركيب بالوعات صرف مياه الأمطار ومطابق الصرف الصحي.

وأوصت عوض بتحرير محضر تنسيقي معتمد من جميع مسئولي المرافق قبل البدء في عملية التطوير، حفاظاً على المال العام والالتزام بالجدول الزمني المحدد.

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