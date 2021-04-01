«الإسكندرية للفيلم القصير» يعلن القائمة النهائية للأفلام المشاركة في مسابقات دورته السابعة

أعلنت الإدارة المنظمة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، عبر الصفحة الرسمية للمهرجان على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، عن القوائم النهائية للأفلام المشاركة في مسابقات الدورة السابعة، والمقرر إقامتها في الفترة من 5 إلى 10 أبريل المقبل.

وتضم قائمة الأفلام المشاركة بمسابقة الفيلم الروائي 16 فيلمًا قصيرًا من دول عربية بجانب أفلام إنتاج عربي ودولي مشترك، من بينها مصر وتشارك بأربعة أفلام هي "ماجما" للمخرج طارق الشربيني، و"في السابع والعشرون من مايو من هذا العام" إنتاج مصري إماراتي مشترك إخراج مصطفى مراد، و"توك توك" إخراج محمد خضر، و"أصفر" إخراج ماهيتاب أيوب، وفيلم أحن إليك، أحن إلي" إنتاج مشترك الأردن وألمانيا إخراج فارس الرجوب.

ومن السعودية الفيلمين "صلة" إخراج حسام الحلوة، و"ارتداد" إخراج محمد الحمود، وفيلم "يوم عادي جدا" إنتاج فلسطين وسوريا من إخراج أنس زواهري، ومن المغرب فيلم "عزية" إخراج كريم البخاري، وتشارك لبنان بفيلمين "شو أسمك" إخراج نور المجبر، و"بركات" إخراج مانون نمور، ومن تونس "نصف فيلم" إخراج سيف حسناوي، ومن سوريا فيلم "فل أيس" إخراج سليم صباغ، وفيلم "تحت السما الأمنة" إنتاج عراقي بلجيكي مشترك إخراج علي كاظم.

وتضم القائمة الخاصة بمسابقة أفلام الرسوم المتحركة، وهي تعد من المسابقات الجديدة التي استحدثها المهرجان في دورته السابعة لهذا العام، وتضم 9 أفلام رسوم متحركة من عده دول عربية وتعرض لأول مرة، وهي "القدر" إنتاج مشترك اليمن وماليزيا إخراج محمد إبراهيم، و"الحجر الداير" من مصر إخراج سلمى أسامة، و"تحت الظل" الأردن إخراج سمية بركات، و"ليلة بيضا" من الجزائر إخراج عصام تعشيت، وفيلم "كيف تحولت جدتي إلى كرسي" إنتاج مشترك لبنان وألمانيا إخراج نيقولا فتوح، و"سالب واحد" من الأردن إخراج رنيم أسامة.

كما يستمر المهرجان في دعم مسابقة خاصة للطلبة بعرض 8 أفلام من جامعات مختلفة تعرض أفلامهم لأول مرة في مصر من بينها فيلم "الرولر كوستر" إخراج ملك بدوي، و"عالهوا" إخراج يوسف عساف، و"أخر ساعات الليل" إخراج عبد الرحمن خليل، و"الشنطة" إخراج روجينا طارق، و"عزيزتي ليلى" إخراج سلمى علاء.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير هو احتفالية سينمائية تقام في أبريل من كل عام بمدينة الإسكندرية، وتنظمها جمعية دائرة الفن، بهدف نشر ثقافة الفيلم القصير وتبادل الثقافات العربية من خلال عرض أفلام من جميع الدول العربية،وتقام الدورة السابعة لهذا العام في الفترة من 5 حتى 10 بريل المقبل.