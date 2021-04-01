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كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن عدة حلول ومقترحات وقرارات، تلت الاجتماع الأخير للجنته التنفيذية.

أشار "كاف" عبر موقعه الرسمي إلى تقديم الأمين العام تقريرًا إلى اللجنة التنفيذية حول حالة تدهور بعض البنى التحتية (الملاعب والاستضافة) التي لم تعد توفر الضمانات لاستضافة مسابقات الاتحاد الإفريقي، ولا سيما مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، وتم الاتفاق على أن تطوير البنية التحتية هو أحد أهم أولويات CAF وسيتم تقديم خطة مفصلة على المدى القصير.

في سياق آخر، وبخصوص الجدل الدائر حول وضع اختبارات فيروس كورونا المطلوبة حالياً خلال المسابقات، تمت الإشارة إلى بدء مناقشات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لتأسيس هيئات مستقلة تكون مسؤولة عن إجراء الاختبارات، وبصورة خاصة خلال توتال كأس الأمم الإفريقية (الكاميرون 2021).

كما تم الإعلان أيضا عن سلسلة تعيينات مختلفة تشمل: - اختيار عبد الغني سعيد عرب، رئيس الاتحاد الصومالي لكرة القدم، عضوا في اللجنة التنفيذية.

- استمرار فوزي لقجع في القيام بمهام رئيس اللجنة المالية.

- تعيين هاني أبو ريدة والنيجيري أماجو ملفين بينيك كعضوين في لجنة الطوارئ.