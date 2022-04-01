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أسفرت قرعة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر عن مواجهات نارية ومجموعات صعبة على كل المنتخبات.

ومن المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، وستكون الأخيرة بمشاركة 32 فريقا قبل أن يتم زيادة العدد إلى 48 منتخبا بداية من 2026.

وتأهل 29 منتخبا إلى كأس العالم 2022 مع تبقي ثلاثة مقاعد ستحسم في يونيو المقبل.

ويتبقى فقط 3 مقاعد لم يتم حسمها حتى الآن 1 من الملحق الأوروبي، و2 من الملحق الأمريكي الشمالي والأقيانوسي، الأمريكي الجنوبي والآسيوي.

البطاقة المتبقية من الملحق الأوروبي ستجمع ويلز مع الفائز من أوكرانيا واسكتلندا والمقرر إقامتها يونيو المقبل، أما الملحق الآسيوي سيتنافس عليها منتخبي بيرو خامس أمريكا الجنوبية مع الفائز من الملحق الآسيوي والذي سيجمع أستراليا مع الإمارات يونيو المقبل.

وأخيرا، سيلعب خامس أمريكا الشمالية (كوستاريكا) مع نيوزيلندا في يونيو المقبل.

وجاءت مجموعات كأس العالم كالتالي:

المجموعة الأولى

1 – قطر

2 – الإكوادور

3 – السنغال

4- هولندا

المجموعة الثانية

1 – إنجلترا

2 – إيران

3 – أمريكا

4- الملحق الأوروبي أوكرانيا واسكتلندا وويلز

المجموعة الثالثة

1 – الأرجنتين

2 – السعودية

3 – الميكسيك

4- بولندا

المجموعة الرابعة

1 – فرنسا

2 – الملحق القاري الأول الفائز من ملحق الإمارات وأستراليا ضد بيرو

3 – الدنمارك

4- تونس

المجموعة الخامسة

1 – إسبانيا

2 – الملحق القاري الثاني الفائز بين كوستاريكا ونيوزيلندا

3 – ألمانيا

4- اليابان

المجموعة السادسة

1 – بلجيكا

2 – كندا

3 – المغرب

4- كورواتيا

المجموعة السابعة

1 – البرازيل

2 – صربيا

3 – سويسرا

4- الكاميرون

المجموعة الثامنة

1 – البرتغال

2 – غانا

3 – أوروجواري

4- كوريا الجنوبية