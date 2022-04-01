التنمية المحلية: ورشة عمل متخصصة لـ157 متدربا من خريجي دورات الـ (TOT)

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة، خلال الأسبوع القادم و هو الأسبوع التدريبي رقم 33 من الخطة التدريبية للمحليات ، ورشة عمل متخصصة لخريجي دورات الـ (TOT) لأعوام (2019-2020-2021) وذلك لمناقشة حقائبهم التدريبية وتقييم إدراجها في الخطة التدريبية لمركز سقارة للعام المالي 2022 / 2023، و يستفيد من ورشة العمل 157 متدرباً من جميع المحافظات.

وأكد وزير التنمية المحلية، محمود شعراوي، أن دورات الـ (TOT ) التي ينظمها مركز سقارة في خطته التدريبية ساهمت في افراز عناصر قادرة علي الإدارة الجيدة للدورات التدريبية بمركز سقارة ، ولتدريب العاملين في المراكز التدريبية بالمحافظات ، خاصة وأن لديهم القدرة علي تصميم البرنامج التدريبي ولديهم مهارات العرض والتقديم والقدرة علي معرفة الجوانب النفسية والصور الذهنية لدي المتدربين ، وكيفية تصحيحها اثناء الدورة التدريبية والاستخدام الأمثل للغة الجسد ، وإدارة حلقات النقاش وورش العمل والعصف الذهني ، وخلق روح المنافسة لدي المتدربين بما يعمل علي تطوير مهارات العاملين وانعكاسه علي تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات.

وأوضح، أن الورشة تهدف إلي تنقيح الحقائب التدريبية بواسطة معديها والتأكد من جودة الحقائب من حيث المحتوي العلمي والفني واتخاذ قرار بشأن إمكانية إدراجها في الخطة التدريبية لمركز سقارة ، بالإضافة إلي التأكد من استيعاب معدي الحقائب للمادة التدريبية بمحتوياتها ( دليل مدرب ودليل متدرب ودليل التطبيقات والأنشطة) ، كما تقوم الورشة بتحديد فريق مدربي كل حقيبة في حالة إدراجها في الخطة التدريبية.

ومن ناحية أخرى، احتفلت وزارة التنمية المحلية بإنتهاء فعاليات ورشتي العمل المتخصصتين لرفع كفاءة و قدرات الكوادر المحلية المستهدفة بالمرحلة الأولي لمبادرة "حياة كريمة" ، الأولى : لرؤساء المراكز والمدن المستهدفة بالمرحلة الحالية لمبادرة "حياه كريمة" ، وورشة العمل الثانية : لمنسقي وحدات حياه كريمة ومديري التخطيط بدواوين عموم المحافظات المستهدفة .

كما احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة بإنتهاء فعاليات 3 دورات تدريبية هم: تنمية مديري وحدات حقوق الإنسان ونوابهم ومساعديهم ، وريادة الأعمال وإعداد وتحليل وتقييم دراسات الجدوى ، وأساسيات استخدام الحاسب والأوفيس "مستوى متقدم" ، واستفاد منها 144 متدربا من جميع المحافظات.