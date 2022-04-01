الأمم المتحدة: قافلة مساعدات دولية توشك دخول تيجراي لأول مرة منذ 3 أشهر

أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم، الجمعة، عن قرب وصول أول قافلة مساعدات دولية إلى منطقة تيجراي، وذلك لأول مرة منذ ثلاثة أشهر.



وأوضح أن "القوافل التي يقودها برنامج الأغذية العالمي إلى تيجراي عادت إلى الطريق وتحرز تقدما مطردا".



وأضاف: "وصلت لتوها إلى إربتي وستعبر قريبا إلى تيغراي، وهي تحمل أكثر من 500 طن من الأغذية التي تمس الحاجة إليها في الإقليم".



وكانت الأمم المتحدة، أعلنت أن نحو 40 بالمئة من سكان إقليم تيجراي الإثيوبي الذي يشهد حربا منذ أكثر من 14 شهرا، يعانون من نقص حاد في الغذاء.



وأضافت: "إن التقييم الأخير للوضع الغذائي الذي قامت به هيئة تابعة للأمم المتحدة، أظهر أن 13 % من أطفال الأقليم الذين أعمارهم دون الـ 5 سنوات، بالإضافة إلى نصف الحوامل، يعانون من نقص في الغذاء".