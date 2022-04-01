إندونيسيا تصدر تعليمات جديدة لمسافري الداخل خلال شهر رمضان تتعلق بكورونا

قال سوهاريانتو، مدير الوكالة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث في إندونيسيا اليوم الخميس ، إنه لا يتعين على من تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إظهار نتيجة فحص سلبي عند سفرهم داخل البلاد خلال شهر رمضان وفترة العيد ، حسبما قالت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن سوهاريانتو قوله في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إنه يمكن لأولئك الذين تلقوا جرعتين أن يظهروا إما نتيجة سلبية من اختبار مستضد تم إجراؤه في آخر 24 ساعة أو فحص بي سي آر تم إجراؤه في آخر 3 أيام .

كما يجب على أولئك الذين تلقوا جرعة واحدة فقط إظهار نتيجة سلبية من اختبار بي سي آر الذي تم إجراؤه في آخر 3 أيام

ونقلت بلومبرج عن وزير النقل الإندونيسي بودي كاريا سومادي قوله اليوم الخميس، إن الحكومة تتوقع أن يسافر 79 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد للاحتفال بعيد الفطر هذا العام .