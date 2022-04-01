صور – ملخص مران الأهلي في بداية الاستعداد لمواجهة الهلال

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الجمعة علي ملعب التتش وذلك في إطار الاستعداد لخوض مباراة الهلال السوداني مساء بعد غدً الأحد في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقبل انطلاق مران الأهلي حرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق على عقد محاضرة للاعبين تحدث خلالها عن العديد من الجوانب الفنية والخططية في إطار الاستعداد لمواجهة الهلال السوداني.

انتظام الدوليين

وشهد مران الأهلي انتظام اللاعبين الدوليين بعد انتهاء مشاركاتهم مع منتخبات بلادهم في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر.

وأدي لاعبو الأهلي فقرات تدريبية متنوعة تحت قيادة كابيللو رانجواجا مخطط أحمال الفريق، بينما خاض رباعي حراس المرمى، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، تدريبات قوية ومتنوعة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

مشاركة عبد المنعم

وشارك محمد عبدالمنعم، لاعب الفريق في جانب من التدريبات، بعد خضوعه لفحوصات طبية للاطمئنان على حالته، قبل مشاركته ‏في التدريبات اليوم مستعينا بقناع حماية للوجه «واقي الأنف».‏

وكان «عبدالمنعم» قد أجرى عملية جراحية بعد تعرضه لإصابة بكسر في الأنف خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة ‏السنغال الأولى التي أقيمت بالقاهرة ضمن المرحلة النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في ‏قطر.‏

ويستعد الأهلي لمباراة الهلال السوداني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ‏لدوري ‏أبطال ‏إفريقيا، ويسعى الأهلي لحسم تأهله إلى دور الثمانية في البطولة ‏وقطع ‏خطوة ‏جديدة في المشوار الإفريقي.