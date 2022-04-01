رئيس الوفد الروسي للمفاوضات: لم تتغير مواقفنا بشأن شبه جزيرة القرم ودونباس

قال رئيس الوفد الروسي للمفاوضات مع أوكرانيا، إن مواقف موسكو لم تتغير بشأن شبه جزيرة القرم ودونباس، وذلك حسبما أوردته فضائية «الجزيرة»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الجمعة.

ويواصل الجيش الروسي لليوم الـ37 على التوالي، استهداف المرافق العسكرية في أوكرانيا في إطار عمليته الخاصة هناك، فيما يؤكد الغرب عزمه على مد كييف بمزيد من الأسلحة وتشديد العقوبات ضد موسكو.

وفي ظل العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا، قررت موسكو تحويل مدفوعات الغاز المورد إلى الدول غير الصديقة إلى الروبل، وأصدر الرئيس الروسي تعليمات لشركة «غازبروم» والبنك المركزي الروسي تنفيذ الإجراءات المرتبطة بهذه الخطوة، بحلول 31 مارس 2022.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا لن تقبل سوى مدفوعات بالروبل لقاء تصدير الغاز الطبيعي إلى الدول غير الصديقة، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، مشددًا على أن موسكو مستمرة في إمداد الغاز بالكميات والأسعار المحددة في العقود التي أبرمت في وقت سابق.

وجاءت الخطوة، بعد أن فرض الغرب عقوبات مشددة على روسيا، إثر إطلاقها عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وتقول موسكو إن «العملية جاءت بعد أن رفض الغرب تقديم ضمانات أمنية لروسيا».