حاكم بالي الإندونيسية: الجزيرة دخلت بفعالية مرحلة التوطن لمرض كوفيد-19

ذكرت تقارير إعلامية أن جزيرة "بالي" الإندونيسية آمنة نظرا لأنها دخلت بفعالية مرحلة التوطن لمرض كوفيد-19 طبقا لما ذكره حاكم بالي.

لكن حاكم بالي وايان كوستر أضاف أن الأمر ليس متروكا لإدارته لإعلان أن بالي دخلت المرحلة التوطن.

ونقلت شبكة "سي.إن.إن إندونيسيا" عن كوستر قوله للمستشارين المحليين، أمس الخميس، "بالنظر إلى أنماط منحنى الوباء من عامي 2020 و2021، وحاليا 2022، اعتقد من جانب التطور بين الأنماط السابقة والمنحنيات القائمة، أننا ندخل بالفعل المرحلة توطن المرض".

وأضاف "التراجع (في حالات الإصابة اليومية) ثابت من أعلى رقم وهو 2556، تم تسجيله في 9 فبراير الماضي إلى رقمين فقط حاليا عند 40 حالة. لذلك، اعتقد أن الوضع ملائم".

وتابع كوستر أن 95% من المواطنين في بالي، حصلوا على جرعة ثانية من اللقاح و50% حصلوا على جرعتهم المعززة.

وحذر رئيس فريق العمل الوطني المعني بالتعامل مع كوفيد-19، سوهاريانتو من التعامل بشكل سريع مع كوفيد-19 على إنه مرض متوطن.

يشار إلى أن إندونيسيا رفعت قواعد الحجر الصحي للزائرين الدوليين، الذين يصلون إلى جزيرة "بالي" في السابع من مارس الماضي.

وتم تمديد السياسة إلى أجزاء أخرى من إندونيسيا، بعد ذلك بأسبوعين، في أعقاب تراجع ثابت في حالات الإصابة اليومية.

واستقبلت بالي أكثر من 3ر6 مليون زائر دولي في عام 2019، لكن عدد الزوار الأجانب تراجع إلى 45 فقط العام الماضي بسبب الإغلاق الناجم عن انتشار مرض كوفيد-19.