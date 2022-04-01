سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعهدت 41 دولة بأكثر من 44ر2 مليار دولار لتقديم مساعدات إنسانية في أفغانستان ودول مجاورة خلال العام الجاري.

وتم الإعلان عن ذلك اليوم الخميس من جانب مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جويس مسويا في ختام مؤتمر دولي لجمع تبرعات.

وفي المؤتمر الافتراضي، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن 95% من الأفغان لا يجدون قوت يومهم، مضيفا أنه بسبب تنامي الفقر، يضطر السكان إلى بيع أطفالهم أو أجزاء بشرية لإطعام أسرهم.

وللتصدي للمشكلة، دعا جوتيريش لتخصيص 4ر4 مليار دولار لمساعدات إنقاذ الحياة.

وستوفر ألمانيا 200 مليون يورو إضافية (223 مليون دولار) حسبما قالت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك في المؤتمر.

وطغى على الاجتماع الذي شاركت في استضافته الأمم المتحدة وألمانيا وبريطانيا وقطر، قرار حركة طالبان الأخير بمواصلة منع الفتيات من الذهاب إلى المدارس.

وعبر المشاركون عن دعمهم للشعب الأفغاني ودعوا طالبان للتراجع عن قرارها.

وشددت الدول المانحة أيضا أنه يجب أن يتم توزيع تبرعاتهم على أولئك الذين هم في احتياج للمساعدات بعيدا عن تدخل الحزب الحاكم.

ودعا عدد من الدول بما في ذلك الصين وروسيا، إلى تطبيع العمل مع النظام المصرفي الأفغاني، والإفراج عن احتياطات البنك المركزي الأفغاني.

وبحسب الأمم المتحدة فإن 4ر24 مليون شخص يمثلون حوالي 60% من سكان أفغانستان يعتمدون على المساعدات الإنسانية للحصول على الاحتياجات الأساسية.

ويحتاج سكان أفغانستان الآن إلى مساعدات إنسانية تعادل ثلاثة أمثال المساعدات التي كانت مطلوبة في العام الماضي.

ويواجه نحو نصف سكان أفغانستان الجوع. وتستهدف أموال المساعدات المطلوبة تمويل توفير الغذاء والرعاية الصحية والتعليم والمأوى إلى جانب الإجراءات الوقائية للفئات الأكثر عرضة للمخاطر.

وانكمش الاقتصاد الأفغاني بنحو الثلث في أعقاب انسحاب القوات الدولية وسيطرة حركة طالبان على الحكم في البلاد في آب/أغسطس من العام الماضي.