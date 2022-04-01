كانبرا: المحاكمة الصينية للصحفية الأسترالية تفتقر إلى الشفافية

انتقدت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين تعامل الصين مع محاكمة الصحفية الأسترالية تشينج لي والتي اعتقلت لما يقرب من عامين للاشتباه في تقديمها معلومات سرية حكومية للخارج بشكل غير مشروع.

وقالت باين لمحطة راديو" 4 بي سي" في بريسبن اليوم الجمعة " إننا نحترم سيادة النظام القانوني الصيني، ولكننا اوضحنا تماما ان هذه القضية تفتقر إلى الشفافية منذ بدايتها".

وتابعت باين " الحكومة الأسترالية لم تحصل على تفاصيل بشأن الاتهامات... ومنع السفير من حضور محاكمة تشينج لي، وأعتقد ان هذا الافتقار للشفافية مثير جدا للقلق".

يشار إلى أنه تم يوم الخميس منع سفير كانبرا لدى الصين جراهام فليتشر من الدخول إلى محاكمة تشينج في بكين. وقالت الوزيرة إن الإجراءات انتهت بتأجيل النطق بالحكم.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يوم الخميس، إن تشينج لي ستخضع لـ "محاكمة خلف الأبواب المغلقة"، وأن "الحكم سيصدر في الوقت المناسب"، مضيفا أنه لا يجب لأستراليا أن تتدخل، وعليها أن تحترم استقلال المحاكم الصينية.

وكانت تشينج، وهي مذيعة أخبار أسترالية من أصل صيني، كانت تعمل في هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية "سي جي تي إن"، قد اعتقلت في البداية في آب/أغسطس 2020 للاشتباه في تعريضها الأمن القومي للخطر.

وألقي القبض رسميا على تشينج قبل أكثر من عام - وذلك بعد 6 أشهر من الاحتجاز. وفي حال تمت إدانتها، فإنها قد تواجه عقوبة السجن مدى الحياة.

وأكدت باين أن الحكومة الأسترالية أثارت بشكل منتظم مخاوف جدية بشأن طروف احتجاز الصحفية، مضيفة أنها لم تتمكن من التحدث مع طفليها "منذ احتجازها في عام 2020، وهو أمر مدمر لها ولطفليها".

ودعت باين الصين إلى التمسك بمبادئ "عدالة الإجراءات والمعايير الأساسية للعدالة وبالطبع التزامات الصين القانونية الدولية".